Wanda Nara innamorata del nuovo fidanzato L-Gante: “Ha un cuore enorme”

Wanda Nara, l'ex moglie del calciatore Mauro Icardi, si è dichiarata innamorata della sua nuova fiamma: il rapper argentino L-Gante

Wanda Nara e L-Gante fanno sul serio e la showgirl argentina si dichiara innamorata. La storia con Mauro Icardi è ormai solo un ricordo, la conferma arriva direttamente dall’ex moglie e agente del calciatore.

Wanda Nara e L-Gante fanno sul serio: “Sono innamorata”

Dopo un paio di settimane di voci e di gossip che si rincorrevano, Wanda Nara dà una prima ufficialità al suo rapporto con il rapper argentino L-Gante, nome di battesimo Elian Ángel Valenzuela. La Nara ha confermato la storia durante l’ultima intervista che ha rilasciato a ‘Revista Caras‘, una chiacchierata di coppia tenuta proprio insieme al rapper. “Sì, sono innamorata. Lui è una persona molto buona e molto autentica, ha un cuore enorme.”

Il rapporto personale e quello lavorativo: il video musicale

I due, solo qualche tempo fa, avevano girato insieme il video musicale della hit del rapper ‘El Ultimo Romantico‘, un video in cui Wanda e L-Gante si mostravano particolarmente intimi. Il loro rapporto, però, è andato ben oltre l’aspetto lavorativo: “Ci è piaciuto molto farlo perché ci siamo davvero goduti il momento della realizzazione.” Di ufficiale, per ora, non c’è ancora nulla, ma la relazione sembra ormai palese agli occhi di tutto il mondo.