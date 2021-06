Wanda Nara, la foto bollente per i 7 anni d’amore con Icardi

Wanda Nara sta festeggiando i suoi 7 anni d'amore con Icardi in Tanzania, e sui social non ha dimenticato di postare alcuni scatti bollenti.

In occasione del loro settimo anniversario di matrimonio Wanda Nara e Mauro Icardi si sono concessi una vacanza in Tanzania all’insegna del relax e della seduzione.

Wanda Nara: la foto bollente

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno spento le prime 7 “candeline” d’anniversario il 27 maggio 2021, e per l’occasione hanno deciso di concedersi una rilassante vacanza in Tanzania dove la showgirl – e manager del calciatore – non ha perso occasione per mettere in mostra le sue curve bollenti.

Con dei bikini a dir poco mozzafiato (e biancheria semitrasparente) Wanda Nara ha sedotto Icardi e non solo: sui social ha la shwogirl ha ottenuto una vera e propria pioggia di like da parte dei fan. A quanto pare la storia d’amore tra lei e Icardi procede a gonfie vele, e in tanti sui social sperano di saperne presto di più sulla storia d’amore tra i due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara: i figli

Per la loro “vacanza d’anniversario” Wanda Nara e Icardi hanno deciso di partire senza i loro figli. La coppia ha avuto 2 figlie femmine (Francesca e Isabella) mentre la showgirl era già mamma di tre bambini avuti col suo precedente marito, Maxi Lopez. Tutti e 5 i figli di Wanda Nara vivono insieme a lei, e più volte nel corso degli anni la showgirl si è scagliata frecciatine e ripicche con l’ex marito (che non le ha mai perdonato di averlo lasciato per il suo collega calciatore).

Wanda Nara: le liti con Lopez

La querelle tra Wanda Nara e Maxi Lopez non si è mai del tutto esaurita, e occasionalmente il calciatore torna ad attaccare la sua ex moglie via social. Durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus Wanda Nara ha deciso di lasciare Parigi per raggiungere con Icardi e i figli la sua villa sul lago di Como. Per tutta risposta Maxi Lopez l’ha accusata di aver portato i figli “nell’epicentro della pandemia” e ha minacciato d’intraprendere azioni legali. Più volte Wanda Nara ha replicato tramite social, scagliandosi pubblicamente contro Maxi Lopez.

I due riusciranno mai a trovare una tregua? Per il momento sembra proprio che Wanda Nara non sia intenzionata a stabilire un nuovo equilibrio con il padre dei suoi figli che, attraverso i social, è più volte tornato a sparare a salve contro di lei.