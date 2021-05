Wanda Nara, la foto è da censura: la replica

Una foto bollente di Wanda Nara è stata censurata sui social e lei ha deciso di replica pubblicamente.

Una foto di Wanda Nara in perizoma e bikini è stata censurata da Instagram. La moglie di Mauro Icardi ha deciso di ripubblicarla e ha scritto una replica per quanto accaduto.

Wanda Nara: la foto da censura

Sui social Wanda Nara ha postato il suo ennesimo scatto bollente e nella didascalia ha scritto: “Mio marito mi ha appena detto che vuole trascorrere le vacanze a casa, cosa faccio con i miei bikini e con i miei programmi? A) Vai da sola; B) Lascialo in casa con i bambini; C) Ucciditi”.

Prima che i fan riuscissero a rispondere, Instagram ha cancellato la foto della manager di Icardi che, per tutta risposta, ha deciso di ripubblicarla “autocensurando” il suo lato B con una stellina. “Questa foto è stata censurata. I motivi non li conosco, chi è stato? Le stesse che lottano per i nostri diritti come libertà e uguaglianza? Il mio no? E quello delle altre perché sì? Siamo nel 2021 oppure nel 1810… un bikini con una maglietta è da censura”, ha scritto Mrs Icardi fuori di sé dalla rabbia.

Wanda Nara: le foto censurate

Non è la prima volta che una foto di Wanda Nara viene censurata e in passato più volte i suoi scatti bollenti le sono valsi aspre critiche e insulti da parte degli haters. Sui social c’è anche chi ha accusato Wanda Nara di aver abusato dei programmi di fotoritocco o di aver utilizzato i suoi figli per sponsorizzare alcuni prodotti tramite social.

Wanda Nara: la querela contro la Littizzetto

Di recente la moglie e manager di Mauro Icardi è balzata agli onori delle cronache per aver querelato Luciana Littizzetto, che aveva ironizzato proprio su uno dei suoi scatti osé sui social. “Mi chiedo come faccia a stare su. Si sta tenendo con la sola forza delle unghie e della Jolanda prensile. Spiegami dov’è finito il pomello della sella”, aveva affermato la Littizzetto nel salotto tv di Fabio Fazio, finendo per attirarsi contro l’ira di Wanda Nara. In seguito l’attrice comica aveva replicato contro la showgirl elogiando le donne che sanno “ridere di loro stesse”. La vicenda ha sollevato un vero e proprio putiferio in rete, e in tanti hanno preso le difese dell’una e dell’altra donna.