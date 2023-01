Wanda Nara, la scollatura è vertiginosa: la foto sui social

Wanda Nara è tornata a sedure i fan dei social e ha pubblicato uno scatto bollente con cui ha dato il benvenuto al nuovo anno.

Wanda Nara: lo scatto bollente

Dopo aver fatto alcune scottanti rivelazioni sulla sua vita privata (rivelando di volersi divertire dopo la fine del suo secondo matrimonio) Wanda Nara ha sedotto i fan dei social con una foto bollente: nell’immagine la showgirl ed ex manager di Icardi indossa una jumpsuit viola dalla scollatura vertiginosa sul seno. In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Da alcuni mesi a questa parte infatti Wanda Nara è single e lei stessa ha annunciato di non avere intenzione di tornare insieme al suo ex marito, Mauro Icardi, che intanto sui social non perde occasione per dedicarle messaggi romantici.

Di recente la showgirl ha ammesso: “Sono single e mi diverto”, mentre sul suo uomo ideale ha aggiunto: “Deve essere intelligente, appassionato per quello che fa, deve essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese”. In tanti tra i suoi fan sui social sono curiosi di saperne di più su di lei e al momento sembra che non ci siano possibilità di rivederla accanto al padre delle sue figlie (con cui la situazione è degenerata dopo il suo tradimento con Eugenia Suarez).