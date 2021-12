Wanda Nara, la telefonata a Eugenia Suarez: “È recidiva”

Wanda Nara ha svelato alcuni retroscena della telefonata intercorsa tra lei e Eugenia Suarez dopo il clamore generato dal tradimento di Icardi.

Wanda Nara ha svelato alcuni retroscena della telefonata intercorsa tra lei e la modella Eugenia Suarez dopo che lei ha scoperto il tradimento da parte di suo marito, Mauro Icardi.

Wanda Nara: la telefonata a Eugenia Suarez

Dopo aver scoperto lo scambio di messaggi tra suo marito Mauro Icardi e la modella Eugenia Suarez, Wanda Nara avrebbe telefonato alla stessa top model.

La showgirl ha svelato cosa si sarebbero dette lei e la Suarez, che a quanto pare avrebbe avuto un colloquio telefonico piuttosto acceso: “Sono stata io a chiamarla, anche se non ero così preparata”, ha ammesso la moglie di Mauro Icardi, e ancora: “La tua libertà finisce quando fai del male a un’altra famiglia, ci sono le mie figlie (…) Il problema è che stiamo parlando di una persona che è recidiva.

Quello con Mauro non è il primo caso ma la storia che si ripete”.

Wanda Nara: le accuse contro Eugenia Suarez

Wanda Nara ha accusato a mezzo social la modella che, a suo dire, avrebbe messo a repentaglio la sua famiglia. A quanto pare Eugenia Suarez era già finita al centro di un triangolo amoroso alcuni anni fa, quando aveva vissuto una relazione clandestina con l’attore Benjamin Vicuna, all’epoca fidanzato con la modella Carolina Ardohain.

Wanda Nara: la replica di Eugenia Suarez

Dopo che Wanda Nara si è scagliata pubblicamente contro di lei, Eugenia Suarez ha scritto un post al vetriolo attraverso i social. “Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione. Ho sempre creduto che fossero separati”, ha tuonato la modella scaricando la colpa su Mauro Icardi, e ancora:“Il costo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore (…) Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre gli uomini, che io sia la cattiva, quello che inganna e non la vittima”.

Dopo il clamore generato dalla vicenda la showgirl Wanda Nara ha deciso a sorpresa di tornare insieme a Icardi che, per farsi perdonare, le avrebbe regalato una borsa dal costo da capogiro. L’unione tra i due è destinata a durare? In tanti sui social sono impazienti di sapere cosa accadrà alla famosa coppia in futuro.