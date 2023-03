Wanda Nara lancia la nuova linea di intimo: Icardi commenta in modo osé

Dopo la pace, Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano più affiatati che mai. Mentre lei lancia la sua nuova linea di intimo, il calciatore commenta i suoi post con frasi osé.

Wanda lancia la nuova linea di intimo

Wanda Nara ha lanciato una nuova linea di intimo che si chiama Wanda Intimates. La moglie di Mauro Icardi l’ha sponsorizzata via social, mostrando alcuni capi davvero sensuali. A stupire i seguaci, però, è stato il commento del calciatore.

Tra i tanti commenti al post in cui Wanda presenta la nuova linea di intimo spunta quello di Icardi. Mauro, senza peli sulla lingua, ha ammesso:

“La cosa che mi piace di più di questa collezione di intimo è quando te la tolgo“.

La battuta del calciatore del Galatasaray è da censura, motivo per cui in tanti l’hanno definita fuori luogo.

Wanda Nara e Mauro Icardi nuovamente insieme

Wanda e Icardi sono tornati insieme qualche settimana fa. I due, dopo essersi fatti una specie di battaglia mediatica e social, con tanto di flirt di lei con un giovane rapper, hanno deciso di riprovarci per il bene dei figli. In una recente intervista nel programma Belve, la Nara ha ammesso di aver lottato per far tornare il sereno.