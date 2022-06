Wanda Nara condivide sui social l'ennesimo scatto bollente: i fan perdono la testa per le sue curve.

Wanda Nara continua a provocare i fan con scatti social al limite della censura. L’ultima foto bollente condivisa su Instagram la ritrae ancora in Africa, dove si sta godendo una vacanza con il marito Mauro Icardi.

Wanda Nara: lo scatto bollente scatena i fan

Vacanza in Africa per Wanda Nara e il marito Mauro Icardi. La coppia ha lasciato i figli a casa e si sta godendo una fuga romantica all’insegna della passione. La donna, però, non dimentica di dedicare qualche istante ai fan, provocandoli con scatti a dir poco bollenti. L’ultimo la immortala con il seno in primo piano e il volto cosparso di crema protettiva.

Wanda Nara: il seno protagonista dello scatto

“Ho perso la mano con la crema e il sole“, ha scritto Wanda a didascalia dello scatto bollente. Le sue parole, però, sono state quasi del tutto ignorate dai fan. Questi ultimi, specialmente i maschietti, si sono concentrati sul suo seno, protagonista indiscusso della foto.

Fan scatenati per lo scatto bollente di Wanda

Come succede spesso quando si tratta di Nara, i follower non hanno resistito e hanno sommerso lo scatto di commenti.

Alcuni sono da censura, mentre altri si complimentano con Wanda per le sue “grazie“. La moglie di Icardi, ovviamente, è consapevole delle reazioni che provocano le sue fotografie e ci gioca parecchio, forse anche troppo.