Wanda Nara pizzicata mentre bacia L-Gante: Icardi è un lontano ricordo

Wanda Nara è stata pizzicata mentre bacia L-Gante.

Anche se quindici giorni fa si era concessa una fuga alle Maldive con l’ex marito Mauro Icardi, la procuratrice sportiva sembra aver fatto la sua scelta.

Wanda Nara pizzicata mentre bacia L-Gante

Il programma argentino Socios del espectáculo non ha alcun dubbio: Wanda Nara e L-Gante sono una coppia. Anche se la procuratrice aveva smentito la relazione e aveva preso un aereo con direzione Maldive insieme all’ex marito Mauro Icardi, sembra che il suo matrimonio sia definitivamente giunto al capolinea.

Wanda e il rapper sono stati pizzicati mentre si scambiano un bel bacio passionale.

Notte bollente per Wanda Nara e L-Gante

Wanda e L-Gante hanno trascorso la serata insieme a guardare la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Croazia. Dopo di che sono saliti nell’auto del rapper e si sono lasciati andare alla passione. Il bacio, chiaramente immortalato dai paparazzi di Socios del espectáculo, non lascia spazio a dubbi: la passione è alle stelle.

“Abbiamo la conferma dell’amore“, hanno commentato i conduttori del programma.

Wanda Nara: Icardi è un lontano ricordo

Dopo la paparazzata del bacio tra la Nara e L-Gante sembra chiaro: Mauro Icardi è un lontano ricordo. Dopo il viaggio alle Maldive, Wanda è tornata in Argentina con i figli, mentre il calciatore resta in pianta stabile in Turchia. Secondo i beninformati, la procuratrice non riuscirà a ricostruire il suo matrimonio perché non ha mai dimenticato il tradimento di Maurito con Eugenia La China Suarez.