Wanda Nara presenta il nuovo arrivo in famiglia: “Aiutatemi a scegliere il nome”

Wanda Nara ha presentato ai fan dei social il suo ultimo arrivo in famiglia e ha chiesto ai fan di aiutarla a scegliere il nome per il suo cucciolo.

Dopo cinque figli e quattro animali domestici Wanda Nara ha deciso di allargare ulteriormente la famiglia con un volpino della Pomerania a cui ancora non ha dato nome.

Wanda Nara: il nuovo cucciolo

A Wanda Nara piacciono le famiglie numerose e così, dopo l’arrivo dei suoi 5 figli (di cui tre nati durante il suo matrimonio con Maxi Lopez e due avute insieme all’attuale marito, Mauro Icardi) e dopo aver adottato 4 amici a quattro zampe, la manager del calciatore ha adottato un volpino della Pomerania che ha deciso di presentare ai fan dei social.

“Aiutatemi a scegliere il nome”, ha scritto l’ex moglie di Mauro Icardi mostrandosi in un post sui social con il cucciolo in braccio. Immediatamente il suo messaggio è stato travolto da una valanga di like dei fan.

Wanda Nara: i cani

Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi hanno una vera e propria passione per i cani e infatti ne hanno 4: Tommy, donato al calciatore dalla moglie in occasione del suo compleanno, Tano, il cane corso di 4 anni che ha un profilo social con oltre 30mila follower, Louis, un bulldog francese, e il chihuahua Junior. I quattro vivono nella lussuosa villa che Wanda Nara e Mauro Icardi condividono a Parigi insieme ai loro cinque bambini.

Wanda Nara: i figli

Wanda Nara ha avuto in tutto cinque figli: i primi tre sono Valentino, Benedicto e Constantino, nati durante la sua relazione con Maxi Lopez. Le ultime due invece, Francesca e Isabella, sono nate dall’amore tra la manager e showgirl e Mauro Icardi.