Wanda Nara pubblicizza il suo rossetto ma il particolare non sfugge ai fan

Wanda Nara, showgirl, infleuncer e procuratrice argentina, pubblicizza un rossetto della sua nuova linea di cosmetici, ma un dettaglio fa scatenare i fan.

Wanda Nara pubblicizza il suo rossetto

Wanda Nara promuove la sua linea di cosmetici, con la sua solita e immancabile sensualità.

La showgirl argentina ha infatti postato sul suo profilo Instagram, da ben 8 milioni di follower, uno scatto in cui pubblicizza il rossetto Chicago, che fa parte della sua nuova linea di cosmetici.

Wanda Nara pubblicizza il suo rossetto ma il seno fuoriesce dalla vestaglia

Gli occhi dei fan della procuratrice argentina sono quasi tutti per il seno, visibilmente incontenibile per l’intimo indossato da Wanda.

Non mancano i commenti a riguardo dei followers, nemmeno dei tifosi bianconeri che insistono sulla possibilità, attualmente remota, di vedere il marito alla Juventus: “Ti aspettiamo a Torino”, “Porta Icardi alla Juve poi puoi fotografarti il seno”, solo per citarne alcuni.

Wanda Nara pubblicizza il suo rossetto e svela le sue regole di bellezza

In questi ultimi mesi la showgirl è apparsa più in forma che mai. Ai suoi follower ha svelato anche qualche segreto sulla sua dieta: non bere mai alcolici e non fumare, proibite anche le bibite gassate.

L’argentina ha fatto sapere poi di usare molte vitamine e integratori sempre su consiglio del proprio medico. Beve, inoltre, più di due litri di tè verde al giorno, date le proprietà antiossidanti contro le rughe e anti-tumorali.

Poi altre regole di bellezza: mai andare a letto senza struccarsi e fare ogni settimana due, tre, tipi diversi di maschera al viso.