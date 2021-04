Wanda Nara risponde alla bollente domanda di un fan: “12 volte al giorno con Icardi?”

Non sottraendosi ma anzi rispondendo col sorriso, Wanda Nara ha accontentato la richiesta di un fan parecchio curioso

Apparsa di recente in forma smagliante e bella come non mai, Wanda Nara continua a riscuotere come al solito molti apprezzamenti sul suo profilo ufficiale Instagram. In uno degli ultimi scatto apparsi sul popolare social network l’abbiamo di fatto vista sfoggiare un fisico da urlo, avvolta in una tuta succinta e pronta all’allenamento quotidiano.

A balzare agli occhi dei suoi tanti ammiratori è stato ovviamente prima di tutto il suo esplosivo décolleté, mentre dava in buongiorno da Parigi, dove è appena tornata dopo il soggiorno a Milano.

La curiosità dei fan sulla vita privata di Wanda Nara e del marito Mauro Icardi è del resto sempre molto alta. In un recente confronto con i follower di Instagram, la burrosa soubrette di è peraltro trovata a dover affrontare una domanda alquanto piccante. Un ammiratore piuttosto curioso le ha infatti domandando: “È vero che fai se**o 12 volte al giorno con Icardi?”. E lei, col sorriso sulle labbra, ha semplicemente risposto: “Falso”.

Ovviamente la replica dell’ex opinionista del Grande fratello Vip non è passata inosservata sui social, dove molti sono stati i commenti relativi alla sua reazione decisamente positiva.