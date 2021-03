Wanda Nara ha svelato per la prima volta i suoi 7 segreti di bellezza per un corpo sano e una pelle perfetta.

Wanda Nara ha svelato ai fan quali sarebbero i suoi 7 segreti di bellezza per una pelle sana e per un corpo tonico e sportivo.

Wanda Nara: i segreti di bellezza

Wanda Nara è una delle vip più seguite sui social e molti sono ammaliati dai suoi scatti bollenti e della sua bellezza mozzafiato.

Per la prima volta la moglie di Icardi ha svelato quali sarebbero i suoi segreti di bellezza e i suoi trucchi per mantenere il suo aspetto sano e bello. Anzitutto la showgirl ha svelato che dalla sua tavola sarebbero bandite le bevande gassate e poi ovviamente ha confermato di non fumare e non abusare degli alcolici. A seguire ha rivelato che ogni sera si prenderebbe cura del suo viso con una corretta beauty routine e alcune maschere di bellezza.

Oltre allo sport e a un’alimentazione corretta, la moglie di Mauro Icardi ha confessato di bere ogni giorno almeno 2 litri di tè verde giapponese, un vero e proprio toccasana antiossidante per l’organismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Sui social la showgirl ha spesso condiviso i video dei suoi allenamenti con i fan e ovviamente lei e Icardi non perdono occasione per fare un po’ di sana attività fisica all’aperto per mantenersi in forma. In tanti tra i fan sui social hanno fatto i complimenti a Wanda Nara per la sua forma smagliante e il suo fisico scultoreo (che la showgirl non perde occasione per mostrare con i suoi scatti bollenti).