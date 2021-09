Wanda Nara sempre più sensuale sui social: la foto del provocante lato B in piscina

Wanda Nara ha postato sui social un nuovo scatto a bordo piscina del suo lato B praticamente perfetto: la reazione estasiata dei fan

Pur vivendo da qualche tempo a Parigi, Wanda Nara torna spesso in Italia, da dove posta sui social scorci di Milano e di Como, dove ha un appartamento lussuoso e una villa per le vacanze. Anche dalla capitale gallica, tuttavia, la moglie di Mauro Icardi adora scattarsi selfie a dir poco bollenti, di cui sovente abbiamo già parlato.

Wanda Nara super bollente a bordo vasca

Scegliendo questa volta la piscina olimpionica di casa sua come sfondo dei suoi scatti, la splendida showgirl argentina si è palesata in bikini con il proverbiale lato B in bella vista. Sprazzi di seno sbucavano peraltro dal costume, rendendola a dir poco pazzesca agli occhi dei suoi tantissimi ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Districandosi tra gli impegni di mamma di 5 figli e quelli lavorativi come procuratrice sportiva del marito Mauro Icardi, la sexy sudamericana riesce comunque a ritagliarsi un po’ di tempo per sé. Wanda Nara non si fa infatti mancare i suoi trattamenti di bellezza di routine, tra massaggi professionali, make-up personalizzato e tanto fitness in palestra e in piscina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Stesa a bordo vasca con un bikini striminzito, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dunque mostrato ancora una volta il suo fondoschiena perfettamente sodo e rotondo, di cui lei va giustamente più che orgogliosa. Solo poche ore prima, Wanda Nara era apparsa altrettanto stupefacente in un’altra foto con il bombastico décolleté in primo piano, che aveva anch’esso acceso la fantasia di migliaia di fan.