Wanda Nara sgomenta i fan: il perizoma striminzito che fa sognare

Un nuovo scatto pubblicato su Instagram ha letteralmente sconvolto i fan di Wanda Nara: lo slip mozzafiato che lascia ben poco all'immaginazione

Sappiamo bene quanto Wanda Nara sia enormemente apprezzata sui social network. A sostegno di ciò, la strepitosa ex opinionista del Grande Fratello Vip ha da poco condiviso un nuovo scatto che ha lasciato letteralmente di stucco i suoi innumerevoli fan.

Nell’esplosiva immagine in questione, la bombastica showgirl argentina appare a bordo vasca con indosso solamente un perizoma grigio. La temperatura all’interno della sua personale spa di casa è pertanto schizzata alle stelle, alla vista di cotanto ben di Dio.

Nella foto di cui siamo parlando, la moglie di Mauro Icardi si trova seduta a terra con i piedi nell’acqua, mentre con un braccio si appoggia sul pavimento e con l’altro si copre il décolleté.

Tuttavia, nonostante gli “sforzi”, resta ancora molto da guardare, come ha precisato del resto uno dei fan più ironici: “Gli zoom si sprecano”. Inutile sottolineare come il post abbia riscosso un enorme successo in pochissimo tempo, con quasi 360.000 like e oltre cinquemila interazioni tra commenti e complimenti.