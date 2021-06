Wanda Nara stupisce i fan: lo scatto “inedito” che fa incetta di like

Wanda Nara ha conquistato per l'ennesima volta i fan in una veste totalmente inedita: lo scatto che emoziona la showgirl argentina

Wanda Nara è tornata nuovamente a conquistare l’attenzione dei suoi moltissimi fan con uno scatto davvero inedito. Questa volta infatti la splendida showgirl argentina non ha mostrato le sue curve mozzafiato, ma si è palesata in una veste del tutto nuova.

Dopo aver postato alcuni contenuti per presentare ai follower il nuovo cavallo della figlia Francesca, la moglie di Mauro Icardi ha rivelato di provare una grande emozione per l’amore della sua bambina nei confronti di tali animali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara conquista tutti con lo scatto a cavallo

Wanda Nara ha poi proseguito affermando che i cavalli sono in grado di incoraggiare i gusti e i sogni di ogni bambino, riuscendo a regalare esperienze importanti che si ricorderanno per sempre con grande affetto anche da adulti.

La bombastica ex opinionista del Grande Fratello Vip ha poi concluso il suo post dicendo di aver passato una bellissima giornata con Franci e Isi, il suo nuovo cavallo.

Proprio nello scatto in questione, infatti, la stessa Wanda appare in sella al cavallo, mostrandosi più bella che mai. Nonostante non ci siano in primo piano le sue grazie, la presentatrice sudamericana ha così conquistato ancora una volta il cuore dei fan! Nel mentre, la bella argentina si è trovata a fare i conti con una nuova stoccata sui social dell’ex compagno Maxi Lopez, che l’ha duramente accusata di non fargli vedere i figli quanto dovrebbe.