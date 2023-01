Wanda Nara stuzzica Icardi: il misterioso tatuaggio

Wanda Nara ha mostrato via social il suo tatuaggio dedicato all'ex marito Mauro Icardi.

Wanda Nara sembra essere tornata a stuzzicare il suo ex marito, Mauro Icardi, con cui ha annunciato la rottura ormai diversi mesi fa.

Wanda Nara: il misterioso tatuaggio

Nelle ultime ore attraverso i social Wanda Nara ha mostrato ai fan la sua nuova manicure appena fatta e, a seguire, si è soffermata ad inquadrare il suo tatuaggio sul polso e che è una chiara dedica al suo ex marito, Mauro Icardi. Il tatuaggio rappresenta infatti un cuore sotto al quale è scritto il nome dell’ex calciatore, padre delle due figlie più piccole avute dalla showgirl.

I due hanno annunciato il loro addio lo scorso ottobre e nonostante Icardi non si sia arreso all’idea di tornare insieme a Wanda Nara, lei ha sottolineato più volte di considerarsi single e di non voler proseguire la sua storia con lui.

Il tradimento

La crisi per la coppia sarebbe iniziata circa un anno fa, quando Wanda Nara ha scoperto di esser stata tradita da Icardi con la modella argentina Eugenia Suarez.

Lo scandalo del tradimento ha presto fatto il giro del mondo e, nonostante in un primo momento lei sembrasse intenzionata a perdonare Icardi, la storia tra i due ha continuato a manifestare degli evidenti problemi fino all’epilogo. Oggi Wanda Nara sarebbe single e lei stessa ha confessato di volersi divertire in attesa di trovare la persona giusta per lei. La showgirl riuscirà a trovare prima o poi il vero amore?