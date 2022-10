Wanda Nara, sui social spunta un video con L-Gante. La rabbia di Icardi

Potrebbero esserci nuovi sviluppi sul presunto legame che si starebbe instaurando tra Wanda Nara e L-Gante, ma ad ora cosa sappiamo?

Dopo il calciatore Mauro Icardi per Wanda Nara potrebbe affacciarsi alla porta un nuovo amore? Questo è almeno quanto dicono alcuni rumors. La manager, stando a quanto si apprende, sarebbe stata paparazzata a Quilmes mentre baciava il rapper L-Gante in una pista da bowiling.

Eppure c’è chi sostiene che questa storia possa in qualche modo non avere nulla di vero. Nelle scorse ore nei profili di questi ultimi è stato pubblicato un video e le immagini che scorrono lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

Wanda Nara e L Gante, pubblicato su Instagram un loro video “hot”

Wanda Nara e il rapper L-Gante, nel breve filmato, sono a letto, sotto le coperte e completamente in déshabillé. Non è tuttavia un video di carattere “privato”, ma uno sneak peeck del videoclip “El último romantico” (tradotto in italiano “L’ultimo romantico) che uscirà nel prossimo periodo nel canale YouTube dell’artista.

L-Gante: “Non lo sapremo mai”

Un utente, a tale proposito, ha commentato sui social: “Questa parte del video di L-Gante e Wanda è l’unica cosa che vedremo reale da questa storia d’amore inventata dalla stampa. Ora nessuno può negare che la mossa generata da Wanda meriti un applauso permanente”. Immediata la risposta di L-Gante che ha affermato: “Non lo saprai mai”.

La rabbia di Icardi

Nel frattempo il calciatore Mauro Icardi, dopo aver tentato di fare nuovamente breccia nel cuore della ex, pare che abbia espresso la sua rabbia, tanto ad arrivare a definirla “Lo zimbello del mondo intero”. Quello che appare evidente è il fatto che nel profilo Instagram del calciatore, sono presenti ancora moltissime foto di Wanda e nell’immagine in evidenza i due appaiono insieme: come si evolverà ls situazione?