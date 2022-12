Wanda Nara torna con Icardi: la furia di L-Gante

Wanda Nara e Mauro Icardi, secondo i rumor in circolazione, sarebbero tornati insieme.

La questione avrebbe mandato su tutte le furie L-Gante, il rapper a cui è stata attribuita una liaison proprio con Wanda Nara.

Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme

Secondo i rumor circolati nelle ultime ore Wanda Nara sarebbe tornata insieme all’ex marito Mauro Icardi e, inoltre, aspetterebbe insieme a lui il suo sesto figlio. Sempre secondo i rumor in circolazione nelle ultime ore Wanda Nara si sarebbe rifiutata di ricevere in casa sua il rapper L-Gante, con cui nell’ultimo periodo si è vociferato che fosse sbocciata una liaison.

Per questo motivo il rapper avrebbe dato in escandescenze, se la sarebbe presa con la security e infine avrebbe preso a calci il cancello della proprietà.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e il rapper non ha rotto il silenzio in merito all’indiscrezione che, però, ha rapidamente fatto il giro del mondo.

Il sesto figlio

Intanto Wanda Nara si è godura negli ultimi giorni una vacanza all’insegna del relax con Mauro Icardi, con cui sembra aver ritrovato la sua antica complicità.

In alcune foto il calciatore è stato ritratto mentre teneva le mani sulla pancia della showgirl e la questione ha alimentato i gossip in merito alla presunta sesta gravidanza di Wanda Nara, che non ha mai nascosto di volere un altro bambino insieme al calciatore. I due confermeranno il ritorno di fiamma e l’arrivo del loro sesto figlio? In tanti sono in attesa di saperne di più.