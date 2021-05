Wanda Nara vaccinata contro il Covid-19: il messaggio sui social

Anche Wanda Nara ha aderito alla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Francia: lo scatto e il messaggio rivolto ai fan

Anche per Wanda Nara è arrivato il turno di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. La popolare influencer ha così condiviso il tanto atteso momento con i suoi follower, pubblicando uno scatto con relativa didascalia. La moglie di Mauro Icardi ha aderito alla campagna vaccinale in Francia, dove vive insieme alla sua famiglia e dove il celebre consorte gioca nel Paris Saint-Germain Football Club.

Wanda Nara si vaccina in Francia

In un post su Instagram, la bollente agente sportiva ha precisato: “Oggi è stato il mio turno. Desidero con tutto il cuore che tutti possano vaccinarsi il prima possibile e che il mio paese, l’Argentina, riesca presto a superare questa terribile situazione che ci rende tutti così tristi”.

A seguito della foto della vaccinazione anti-coronavirus, Wanda Nara ha pubblicato anche una serie di romantici scatti di coppia insieme al marito Icardi sotto l’iconica Tour Eiffel. A corredo delle immagini, la bombastica showgirl argentina ha inoltre postato delle dolci parole d’amore per l’ex attaccante dell’Inter. Precisando come anche in un’altra vita vorrebbe essere di nuovo la stessa donna per poterlo incontrare ancora, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dunque raccolto l’entusiasmo di moltissimi fan, confermandosi ancora una volta la regina del web.