Una conferenza stampa per mettere in chiaro alcuni punti fondamentali, quella di Wang Yi: “L’amicizia fra la Cina e la Russia è solida come una roccia”

Lui, Wang Yi, lo ha voluto ribadire a scanso di equivoci: “L’amicizia fra la Cina e la Russia è solida come una roccia”. Il ministro degli Esteri di Pechino lo ha ribadito in apertura dei lavori annuali in Parlamento durante una conferenza stampa a margine dell’evento.

Per Wang Yi i due paesi contribuiscono a portare “pace e stabilità nel mondo”. Il messaggio è chiaro: la strategia Indo-Pacifica di Pechino che ha manovre navali in corso al confine con o Vietanm e la questione di Taiwan hanno bisogno di mani libere, e solo il comparaggio con Mosca potrà garantire questi step.

L’amicizia fra Cina e Russia “è solida”

Poi il ministro ha precisato che “la relazione Cina-Russia non è apprezzata per la sua indipendenza.

Essa si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte“. Ecco perché Mosca e Pechino “manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era”.

La Cina “vuole mediare” nel conflitto Russia-Ucraina

E sulla crisi ucraina? “La Cina è disposta a fare le necessarie mediazioni” e a partecipare alla mediazione internazionale sulla crisi in Ucraina”.

Questo perché Pechino “è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo e per la pace, lavorando a fianco della comunità internazionale per svolgere la necessaria mediazione”. Wang Yi ha parlato in chiosa di “svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina, allo scopo di prevenire una crisi umanitarie su larga scala”.