Wanna Marchi, arriva la serie Netflix sulla sua storia

Netflix Italia prepara la docu-serie sulla truffatrice Wanna Marchi. Grande sorpresa per gli abbonati alla piattaforma streaming più famosa del mondo

Curiosa novità in arrivo sul catalogo di Netflix, la piattaforma streaming più nota al mondo. Prossimamente infatti approderà la docu-serie su Wanna Marchi, un personaggio televisivo che ha fatto la storia della tv privata per oltre un decennio. Si intitolerà Wanna.

Arriva la serie su Wanna Marchi: “Racconterà i suoi aspetti meno noti”

Negli anni scorsi Wanna Marchi si è resa una delle protagoniste italiane più discusse del piccolo schermo. L’idea di produrre una serie per raccontare la sua vita non è certo avventata e sono in molti a voler scoprire di più sulla televenditrice: “Una docu-serie crime con tocchi pop che ricostruisce e racconta gli aspetti noti ma soprattutto quelli meno noti di una donna e di una vicenda che sono anche il ritratto di un momento storico e di un’epoca televisiva in Italia”. Così Netflix ha presentato la novità.

Lo sceneggiatore rivela ulteriori dettagli sulla novità di Netflix

A prendere la parola poi è stato anche lo sceneggiatore Alessandro Garramone, che ha concesso ulteriori anticipazioni riguardo al progetto: “Si è spesso parlato di Wanna Marchi ma non si è mai raccontata la storia intera di Wanna Marchi, una storia incredibile e in parte inedita che abbraccia tre decenni”.

Le novità italiane in arrivo sulla piattaforma

Non solo la serie su Wanna Marchi, Netlfix Italia sta preparando altri regali per i propri abbonati.

In estate arriverà sulla piattaforma il primo reality italiano. Inoltre è stato preannunciato un nuovo lavoro di Zerocalcare dopo il successo di Strappare lungo i bordi.

LEGGI ANCHE: Massimo Ranieri, come sta dopo la caduta: “Ha una costola rotta ma sta bene”