Wanna Marchi: "Il conduttore più falso? Ecco chi è"

Dopo il successo della serie Netflix a lei dedicata, Wanna Marchi è tornata a far parlare di sé per alcune sue dichiarazioni sui conduttori tv.

Wanna Marchi contro i conduttori

Dopo gli anni trascorsi in carcere a seguito delle sue truffe con le televendite, Wanna Marchi è tornata agli onori delle cronache grazie alla serie Netflix dedicata alla sua storia e, a seguire, è stata ospite in numerosi programmi tv. La celebre ex Regina delle Televendite ha confessato per la prima volta al podcast Gurulandia quali sarebbero secondo lei i conduttori “più falsi” e senza peli sulla lingua ha affermato: “Il conduttore più falso? Forse salvo Massimo Giletti, che ha saputo anche ridere di una cosa che disse mia mamma pesante quando fece un video dicendo che era un prete mancato e che aveva la parrucca. Tutti gli altri sono uguali. Tutti però hanno paura di questa Fagnani di Belve, non so perché“, e ancora: “La Fagnani? Guardate che lei è la più innocua di tutti, è proprio… innocua. In che senso? Sì che tra tutte è la più innocua“.

L’ex volto tv ha affermato di considerare falsi praticamente tutti i conduttori tv e ha anche dichiarato che avrebbe partecipato ai loro programmi televisivi unicamente per via dei cachet. Di recente la Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, hanno svelato che avrebbero voluto partecipare a un reality show.