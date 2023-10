A Non è l’Arena Wanna Marchi si è lamentata della sua pensione bassa di 600 euro, tuttavia gli scettici pensano che nasconda un grande tesoretto. Negli anni Novanta è diventata famosa per le televendite truffaldine in televisione, grazie alle quali insieme alla figlia Stefania Nobile ha accumulato molti soldi. Dove sta la verità?

Wanna Marchi e la sua pensione

In un’intervista televisiva Wanna Marchi ha dichiarato di percepire 600 euro di pensione e così facendo si è lamentata criticando il sistema italiano.

Fra alghe miracolose e combinazioni al Lotto, insieme ad altri compagni di avventure come il Mago Do Nascimiento. Negli anni c’è chi sostiene che il gruppo abbia accumulato un bel tesoretto, tuttavia Wanna Marchi lamenta la pensione da fame.

Poi alla domanda di come vive Stefania Nobile, quest’ultima – presente in studio – ci ha tenuto a precisare che lavora a Milano insieme al suo ex compagno.

Il pubblico contro Wanna Marchi

Dalla nota parlata acuta e dagli strilli fuori dalla norma, Wanna Marchi sapeva penetrare fra le incertezze della gente che a lei si affidava in momenti di difficoltà e fragilità. Dava supporto, conforto, sostegno e loro erano disposte a pagare per avere quella speranza di una vincita o quel rimedio per allontanare il malocchio.

Oggi, a distanza di tempo, Wanna Marchi continua a creare sdegno e infatti il pubblico di Non è l’Arena ha fischiato durante le sue parole e fra la gente aleggia ancora quel terribile sospetto che madre e figlia non abbiano pagato abbastanza i proprio conti con la giustizia.

In molti si chiedono se almeno abbiano pagato i contributi. Negli ultimi 30 anni sono state le persone forse più controllate dal fisco in Italia. Ora sono tornate in voga con una serie Netflix dedicata al loro percorso.

Hanno scontato anni di carcere e pagato delle sanzioni ma davvero c’è un tesoro a cui attingono di tanto in tanto, come credono in molti?