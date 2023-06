Un aereo si è schiantato nei pressi di Washington DC dopo essere stato intercettato dagli F-16. Dei quattro a bordo nessuno è sopravvissuto.

Nessuno dei quattro a bordo è riuscito a sopravvivere. Le vittime si trovavano su un aereo che ha sorvolato l’area di Washington DC, ed è stato inseguito dai caccia militari, per poi schiantarsi.

La Polizia di Stato della Virginia ha dichiarato che i primi soccorritori hanno raggiunto il sito circa quattro ore dopo che era stato lanciato il primo allarme. Gli agenti hanno anche spiegato di aver sospeso le ricerche, e che identificheranno i passeggeri dell’aereo quando le informazioni saranno disponibili.

La ricostruzione dello schianto

I jet da combattimento F-16 statunitensi sono intervenuti per inseguire il velivolo, provocando un boato che è stato avvertito nell’area metropolitana di Washington. Il Comando di difesa aerospaziale continentale degli Stati Uniti ha dichiarato che il pilota dell’aereo civile non rispondeva quando i caccia F-16 hanno cercato di mettersi in contatto.

Il jet privato che si è poi schiantato era registrato alla Encore Motors of Melbourne della Florida, secondo i registri della Federal Aviation Administration, il cui presidente è Barbara Rumpel. Non sono ancora disponibili ulteriori informazioni sull’accaduto.