Washington, auto si schianta contro uno stand di fuochi d’artificio: due morti

Almeno due persone sono rimaste uccise sabato, quando un’auto si è schiantata contro uno stand di fuochi d’artificio nel nord-est della città. La polizia ha spiegato che il conducente del veicolo ha subito un’emergenza medica, ma ha anche sottolineato che il grave incidente è ancora sotto inchiesta. Wilfredo Manlapaz, assistente capo della polizia di Metro, ha spiegato ai giornalisti, in una conferenza stampa serale, che tutte e due le vittime sono uomini.

L’incidente mortale è avvenuto dopo che un camion ha passato un semaforo rosso e “ha colpito un ciclista sulle strisce pedonali” prima di precipitare contro lo stand dei fuochi d’artificio. “A questo punto, preliminarmente, riteniamo che l’autista stesse soffrendo di un qualche tipo di emergenza medica, ma stiamo ancora indagando sull’incidente” ha aggiunto Manlapaz.

Il ciclista e il proprietario dello stand dei fuochi d’artificio sono stati dichiarati morti sul posto e i loro nomi non sono stati resi noti.

L’incidente ha scatenato il panico nella zona, durante il fine settimana del 4 luglio. Gli investigatori hanno setacciato la scena dell’incidente, in quanto uno dei fuochi d’artificio è stato sentito esplodere vicino allo stand demolito.

