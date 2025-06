Washington celebra il 250° compleanno dell'esercito con una parata controversa

Washington, DC – Una parata di carri armati e veicoli militari ha percorso le strade della capitale americana per festeggiare il 250° compleanno dell’esercito, un evento che ha suscitato sia applausi che critiche. Mentre i sostenitori applaudono l’orgoglio nazionale, i detrattori vedono in questa celebrazione un tentativo di Trump di mettere in risalto il suo ego.

Un compleanno controverso

Sabato sera, i carri armati hanno rullato lungo le strade di Washington, un’apparizione che il presidente Trump aveva promesso come “indimenticabile”. Ma la parata ha sollevato polemiche, con molti che l’hanno definita una spesa eccessiva per un tributo all'”egoista-in-chief”. In un clima di tensione politica, Trump ha dichiarato: “Ogni altro paese celebra le proprie vittorie. È ora che l’America faccia lo stesso”. Le parole, pronunciate davanti a una folla sparsa sul National Mall, risuonano come un eco di un’epoca caratterizzata da divisioni.

Reazioni contrastanti

Il vice presidente JD Vance ha riconosciuto i compleanni sovrapposti, ma per molti la coincidenza è inquietante. Mentre alcuni festeggiavano, circa cento manifestanti si radunavano a Logan Circle per esprimere il loro dissenso. “Questo è comportamento da dittatore”, ha affermato Terry Mahoney, un veterano dei Marines. “Se consideri tutto ciò che ha fatto, questa parata potrebbe essere solo un abbellimento”, ha aggiunto, evidenziando come il clima di protesta si stesse intensificando in tutto il paese.

Una celebrazione militare senza precedenti

Trump ha sempre desiderato una grande parata militare, ispirato da una celebrazione del Giorno della Bastiglia a Parigi nel 2017. Quest’anno ha inviato 28 carri armati Abrams e una varietà di veicoli blindati e aerei, creando uno spettacolo che non si vedeva dal 1991. I cittadini si sono radunati lungo Constitution Avenue, ma la partecipazione è stata inferiore alle attese, con stime che parlavano di circa 200.000 persone.

Opinioni diverse tra i veterani

Veterani come Freddie Delacruz, 63 anni, hanno sostenuto che la celebrazione dell’esercito e quella di Trump dovrebbero essere considerate separatamente. “È solo una coincidenza”, ha detto, mentre altri, come Aaron M. da Miami, non hanno trovato problemi nell’uso delle forze federali da parte di Trump. Il presidente ha attivato la Guardia Nazionale senza il consenso dei governatori per la prima volta dal 1965, un’azione che ha suscitato preoccupazioni e dibattiti sull’uso del potere presidenziale.

Proteste e sicurezza

Le tensioni si sono amplificate con le proteste contro le politiche di immigrazione di Trump. Anahi Rivas-Rodriguez, una giovane attivista, ha messo in evidenza il timore crescente tra le comunità vulnerabili. “Non apparteniamo a una società che semina paura”, ha dichiarato, mentre i manifestanti si radunavano di fronte alla Casa Bianca. Le sue parole testimoniano un clima di crescente apprensione e opposizione a quello che molti vedono come un governo oppressivo.

Il costo della parata

Il prezzo della parata, stimato tra 25 e 45 milioni di dollari, ha suscitato indignazione tra coloro che vedono in questo una mancanza di rispetto per i servizi pubblici e per i veterani. Roland Roebuck, un veterano del Vietnam, ha criticato Trump per il suo presunto disprezzo nei confronti del servizio militare, mentre altri manifestanti si sono uniti per esprimere la loro opposizione a un evento che considerano una farsa.

Il futuro delle manifestazioni

Con oltre 60 arresti avvenuti durante le manifestazioni e una tensione palpabile, il futuro delle celebrazioni pubbliche e delle proteste rimane incerto. Mentre le organizzazioni di protesta si astengono dal tenere eventi ufficiali a Washington, il messaggio di dissenso è chiaro. La divisione tra sostenitori e oppositori di Trump continua a farsi sentire, rendendo il panorama politico sempre più instabile.