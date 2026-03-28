Washington, maxi pupazzo contro Trump al corteo No Kings

Washington, 28 mar. (askanews) – Un gigantesco pupazzo gonfiabile che raffigura Donald Trump mentre defeca sulla Costituzione americana è stato esibito a Washington durante una manifestazione del movimento “No Kings”, nei pressi del Lincoln Memorial. Le immagini mostrano il corteo anti-Trump della nuova giornata di mobilitazione lanciata negli Stati Uniti contro quella che i partecipanti definiscono una deriva autoritaria della presidenza. In piazza anche cartelli contro i “dittatori”, caricature di leader politici e bandiere americane, ucraine e palestinesi.