Roma, 3 ago. (askanews) – Alte misure di sicurezza e giornalisti in fila per entrare nel tribunale federale di Washington dove si attende Donald Trump. L’ex presidente, già in campagna per tornare alla Casa Bianca, deve comparire per rispondere delle accuse per cui lo ha incriminato un gran giurì, relative all’assalto al congresso del 6 gennaio 2020 e al tentativo di bloccare la certificazione dell’elezione di Joe Biden come presidente.