Water Rizzetto: "Progetto Gol può davvero andare in rete"

Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – "Il lavoro ha subito colpi di grazia ben assestati da parte di molte cose che sono successe nel mercato nel lavoro, tuttavia sono convinto che il progetto Gol possa davvero andare in rete. Ci sono quasi 5 miliardi di euro in gioco.

Mi auguro che Anpal faccia passi in avanti in futuro.". A dirlo oggi Walter Rizzetto, componente della commissione Lavoro della Camera, intervenendo alla sessione ‘Politiche attive e passive, un solo percorso per l’occupabilità’ del primo Forum #IlLavorocontinua organizzato dal fondo interprofessionale Fonarcom, insieme con Cifa e Confsal.

Riferendosi poi allo smartworking spiega che "si sta vivendo il telelavoro e non lo smartworking, si deve comunicare a ragionare per obiettivi". In merito alla formazione, aggiunge "deve essere continua e per tutti i lavoratori che sono all'interno di un'azienda, il cosiddetto apprendimento misto che non si fa più".

"Bisogna – auspica – andare oltre gli steccati regionali. La nostra proposta è quella che chi oggi prende la cassa integrazione o il reddito di cittadinanza deve fare formazione". Per Rizzetto, inoltre, "serve una riforma dei centri per l'impiego, guardando anche all'esperienza fatta dai privati".