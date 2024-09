Water scarcity, Braga (Pd): sfida superare logica emergenza

Roma, 12 set. (askanews) – “La questione acqua è stata spesso sottovalutata. La gestione della risorsa idrica richiede peraltro politiche complesse e strutturali. La crisi climatica impone oggi azioni concrete e rapide, specie su tre aspetti. Il primo rappresenta la garanzia dell’acqua come bene pubblico, accessibile a tutti; col giusto prezzo specie per i più fragili. Il secondo tema è quello dell’investimento nell’acqua, ossia ammodernare un sistema idrico purtroppo tra i meno efficienti in Europa; specialmente se pensiamo al suo trasporto e ai sistemi di depurazione. Il terzo è una questione di sistema: agire sui sistemi produttivi e sui costumi sociali per avere un impatto virtuoso sullo spreco idrico. Dalle filiere agricole, alle produzioni industriali, sino al lavaggio dei denti a casa chiudendo il rubinetto. L’acqua potabile non è più un bene a disposizione di tutti e senza esaurimento”.

E’ quanto ha espresso l’On. Chiara Braga, Presidente del Gruppo parlamentare PD – Italia Democratica e Progressista della Camera dei Deputati, intervenuta all’evento “Water scarcity e la sfida dei Piani di gestione dei Distretti idrografici nazionali. Digitalizzazione dei processi, AI e modelli matematici a supporto della gestione delle risorse idriche” promosso da Fondazione UniVerde in collaborazione con UNESCO Chair on “Water Resources Management and Culture”, con il patrocinio di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, con main partner Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, event partner Bayer e partner AWS.