WAVE, a Roma il forum su mobilità e trasporti del futuro

Roma, 2 ott. (askanews) – Si è svolto a Roma, presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, il Forum annuale di WAVE, dedicato ad approfondimenti sulla mobilità urbana ed extraurbana del futuro e sull’impatto che la tecnologia e la sostenibilità avranno sul tema. Organizzato da CORE, l’evento ha riunito figure di spicco del mondo politico e aziendale per fare il punto anche sulle novità del mondo della logistica, sempre più attenta all’impatto ambientale.

Simone Tripepi, Head of Charging Point Operator Italy Enel, ha analizzato le ultime frontiere del trasporto elettrico, concentrandosi sulle tecnologie che garantiranno uno sviluppo ulteriore del settore: “L’innovazione sta puntando a prestazioni sempre migliori della tecnologia, fino ad oggi siamo stati impegnati ad infrastrutturare affinché aumentasse sempre di più l’utilizzo di automobili elettriche. La sostenibilità è nel DNA della mobilità elettrica ed Enel è stata precursore in tal senso: oggi vantiamo più di 21.000 punti di ricarica installati, di cui 18.500 già operanti. Si può dire che oggi è possibile avvicinarsi alla mobilità elettrica con sicurezza”.

Alessandro Sabbini, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Enilive e Responsabile dei Rapporti Istituzionali Centrali di Eni, ha dichiarato: “Il futuro della mobilità deve essere necessariamente sostenibile e mirare ad una soluzione per ogni segmento dei trasporti; dai biocarburanti alla mobilità elettrica per il trasporto a breve percorrenza, passando per lo sharing nelle città”.

Tra i temi affrontati durante il forum, ha avuto un ruolo centrale l’obiettivo di coniugare la mobilità urbana con quella extraurbana in chiave sostenibile. Ad approfondire la tematica è stato Alessandro Zoratti, Direttore Strategie e Sostenibilità di Trenitalia: “Il treno è il mezzo più green in assoluto, ma è importante collegare le varie stazioni ferroviarie tra loro e con le altre modalità di trasporto collettive. Stiamo lavorando per permettere al viaggiatore di avere un’esperienza ‘door to door’. Stiamo registrando un aumento della scelta del viaggio condiviso e sostenibile, è un tema a cuore dei giovani che credono alla sostenibilità ed al trasporto green”.

L’evento, che ha rappresentato l’occasione per presentare il sondaggio realizzato da Youtrend in esclusiva per WAVE, è stato organizzato con il contributo dei main partner Enel, Eni e Gruppo FS Italiane, degli official partner Jaguar Land Rover, RideMovi e Unipol Gruppo e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e Rai.