Con la sua consueta spontaneità Wax apre il suo cuore nell’intervista a Verissimo ed il cantante reduce da Amici 22 ha parlato della vittoria mancata, del futuro e di Angelina. Wax fa parte del “poker” di finalisti che nella puntata di oggi, 20 maggio, sono stati ospiti del salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin. Wax in particolare festeggia l’uscita del suo primo album il 26 maggio e ha detto: “Pensavo di ritornare e sentirmi tutto scombussolato, invece sto benissimo. Sono sereno”.

Wax apre il suo cuore nell’intervista a Verissimo

Wax, al secolo Matteo, ha poi spiegato: “Non sono mai stato un ragazzo che è capace di star fermo, mi piace muovermi e dare un senso al mio movimento, per essere indipendente, per non chiedere i soldi ai miei genitori, per sostenermi e vivere una vita normale”. Poi è arrivata la musica: “Ho tante personalità, mi sento un sacco di cose dentro, un teatro. La prima metà della mia vita, infanzia, stramba, molto strana, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, ci sono state emozioni che sono un po’ grigie, certi ricordi non sono in grado di parlarne e ho bisogno di cantarle nelle mie canzoni”.

L’esperienza ad Amici 22 di Wax

E l’esperienza ad Amici? “Ho imparato tanto, ho imparato un sacco, che sarebbe più grande grosso di questo studio. La cosa più importante è stata saper amare, già solo il fatto che fossi incerto, ma l’amore per gli altri. Ho sempre avuto amor proprio, non puoi avere amore di te stesso, se non ami gli altri, neanche tanto la musica, ma proprio l’amore ti salva”. E ancora: “Non mi sono mai fermato. Io e mio fratello non ci siamo mai fermati, nonostante tantissime cose, siamo andati avanti, cose brutte, cose belle, cose intermedie, le dico attraverso la musica”. Poi la sorpresa della sua coach Arisa: “Sono contenta perché lui è amabile e il fatto che la gente se ne sia accorta è bello. Io penso che lui avesse solo bisogno di sentirsi a suo agio“.