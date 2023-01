Wax, il fratello: "So cos'è successo a Capodanno a Amici"

Il fratello maggiore di Wax ha replicato via social alle critiche che hanno visto protagonista il concorrente di Amici a seguito del cosiddetto Capodanno-gate.

Wax: la replica del fratello

Wax ed altri giovani concorrenti di Amici sono stati presi di mira dai fan dei social per via di un fatto gravissimo che sarebbe successo nel programma tv la sera di Capodanno e la cui dinamica al momento resta poco chiara. Il cosidetto “caso della noce moscata” o “Capodanno gate” sta sollevando un grosso polverone in rete e in queste ore il fratello di Wax, concorrente del programma tv, ha deciso di difenderlo via social:

“Ragazzi che ci crediate o meno, io sono il fratello maggiore di Wax.

Essendo fratello, ci siamo chiamati e io so tutto quello che è successo a Capodanno la notte del 31 dicembre. Tutto. Vi posso dire che a Capodanno, nella casetta di Amici, non è successo un ca**o. Quindi, chi insulta mio fratello, chi insulta la sua educazione, sta insultando anche la mia. Oltre che insultare la mia famiglia, insulta anche la mia educazione. Non è carino e soprattutto non serve a un ca**o”, ha tuonato via social.

Per ora l’unica cosa certa è che qualcosa di grave sia accaduto all’interno della scuola di Maria De Filippi e che anche il corpo docenti se la sia presa con gli alunni coinvolti. Sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e i fan del programma sono in trepidante attesa di saperne di più.