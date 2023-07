Dopo l’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Wax sta girando l’Italia per far conoscere la sua musica. In una delle tappe, il cantante ha ricevuto un regalo prezioso da una fan: una stella.

Wax: una fan gli regala una stella

La scuola di Amici 22 è stata un bel trampolino di lancio per Wax. Il cantante è arrivato in finale e, nonostante il suo carattere talvolta too much, è riuscito a farsi apprezzare. Nel corso dell’estate, attraverserà tutta Italia per far conoscere la sua musica. Ha pubblicato il suo primo EP e non vede l’ora di farlo ascoltare ai seguaci. Nel frattempo, Wax incontra anche i fan ed è proprio una di loro che gli ha fatto provare una grande emozione. Gli ha regalato una stella.

La reazione stupita di Wax

Il video del momento in cui Wax riceve una stella in regalo dai fan ha fatto il giro dei social. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi è apparso sorpreso, quasi incredulo. Emozionato come non mai, il cantante ha ringraziato la seguace e ha condiviso il filmato su TikTok.

Wax e Angelina: l’amicizia prosegue dopo Amici

Tralasciando il regalo emozionante ricevuto dalla fan, Wax ha recentemente confessato che continua a portare avanti l’amicizia con Angelina Mango. Anche la cantante, ospite di Dimmi di te, ha parlato di lui: