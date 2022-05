“We All Love Ennio Morricone”, concerto al teatro Troisi a Napoli

Roma, 9 mag. (askanews) – Un estratto da “My life, my music”, video-intervista prodotta da Luigi Caiola con la regia di Giovanni Morricone, figlio del Maestro, in cui Morricone esprime le proprie idee riguardo alla sua musica e alla sua attività di compositore. Questo video assieme ad altri estratti sarà trasmesso nel corso della serata “We All Love Ennio Morricone”, in programma martedì 10 maggio al teatro Troisi di Napoli.

Oltre al concerto teatrale ispirato all’omonimo CD prodotto da Luigi Caiola, manager del Maestro Morricone per 18 anni, pubblicato da Sony nel 2007 per celebrare l’Oscar alla carriera del celebre compositore e direttore d’orchestra, il teatro Troisi ha in programma altre due importanti serate di musica e cultura.

Mercoledì 12 maggio sarà la volta di “T’Ammore, il canto della sirena”, uno spettacolo con la direzione artistica di Franco Dragone, che rende omaggio alla canzone classica napoletana e alle danze tradizionali campane riproposte con suoni e arrangiamenti moderni.

La serata finale prevista per giovedì 13 maggio porta in scena nove dei migliori artisti che hanno partecipato al celebre programma televisivo di Rai Uno “The Voice Senior” condotto da Antonella Clerici. Voci selezionate tra i finalisti più votati dal pubblico e dalla giuria composta da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Orietta Berti e Clementino.