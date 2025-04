Webinword, l'AI sta già ridefinendo il futuro utilizzo di Google

Roma, 08 Apr. – Nel panorama digitale in continua evoluzione, l’intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come una forza dirompente, ridefinendo il modo in cui le informazioni vengono cercate e consumate. Secondo David Gentili, CEO di Webinword, agenzia italiana specializzata in Google Ads e da anni attiva nella promozione di modelli sostenibili, “L’AI non è solo una moda passeggera. È una vera e propria rivoluzione che sta trasformando il modo in cui i consumatori interagiscono con i brand.” Con l’avvento di strumenti avanzati come ChatGPT e altri chatbot basati su AI, gli utenti stanno sempre più spesso cercando risposte immediate, bypassando i tradizionali motori di ricerca come Google. Tuttavia, Gentili sottolinea che “Google non sparirà. Rimarrà un pilastro del web, ma il suo ruolo sarà sempre più complementare rispetto alle nuove tecnologie.”

Le piccole e medie imprese italiane (PMI) si trovano di fronte a un mercato che, entro il 2025, sarà fortemente influenzato da tecnologie avanzate. Visibilità, reputazione e innovazione sono identificati come i tre principali driver di successo. L’adozione dell’AI consentirà alle aziende di utilizzare l’analisi predittiva avanzata per anticipare tendenze e migliorare la loro strategia di mercato. “Il futuro non è scegliere tra Google e l’AI, ma integrare entrambi in una strategia olistica che metta al centro la reputazione digitale,” afferma Gentili.

La reputazione digitale diventa quindi cruciale in un mondo dominato dall’AI e dalle conversazioni automatizzate. I consumatori cercano brand autentici e trasparenti, e le aziende devono rispondere a questa esigenza per rimanere competitive. Webinword, ad esempio, ha abbracciato un approccio innovativo diventando una Società Benefit, impegnandosi concretamente per il territorio e l’ambiente. “Essere una Società Benefit significa andare oltre il profitto,” spiega Gentili. “Significa impegnarsi concretamente per il territorio e per l’ambiente.”

Le prospettive future nel mercato digitale sono promettenti, con l’AI e l’automazione che si prevede saranno tra i principali trend del digital marketing nel 2025. Le aziende che sapranno integrare l’AI nelle loro strategie di marketing potranno beneficiare di una personalizzazione spinta e di un marketing conversazionale più efficace. “Non si tratta solo di adattarsi alle nuove tecnologie,” conclude Gentili, “ma di farlo in modo etico e sostenibile. Solo così si può davvero fare la differenza.”

Le opportunità lavorative nel settore sono destinate ad aumentare, con la necessità di professionisti capaci di gestire e ottimizzare le nuove tecnologie. L’integrazione di Google Ads con l’AI, ad esempio, richiederà competenze avanzate in automazione e analisi predittiva per massimizzare il ritorno sugli investimenti pubblicitari. In sintesi, l’AI non solo sta cambiando le regole del gioco, ma sta anche aprendo nuove strade per l’innovazione e la crescita sostenibile nel mondo digitale.