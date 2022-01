Week end di fuoco a Roma: incendio divampato in due diverse palazzine

Roma, un incendio è divampato nella zona di Corso Francia, un altro in quella dell'Eur. Ignote le cause

Sabato sera di fuoco a Roma: un incendio è divampato in una palazzina nella zona di Corso Francia mentre un altro ha interessato un palazzo di 7 piani in via Elio Vittorini, in zona Eur, a Roma.

Roma, sabato sera di fuoco: incendio in due palazzine

Un sabato sera particolarmente impegnativo per i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine impegnati a far fronte nella notte a due diversi incendi che hanno interessato due palazzine in altrettante zone distinte della città.

Alle quali si vanno ad aggiungere le segnalazioni di alcuni motorini incendiati nella notte, anche se tutti gli eventi non sono in alcun modo collegati tra loro. Fortunatamente al momento non si registrano feriti anche se nella palazzina dell’Eur risultano ben 40 persone evacuate.

Roma, l’incendio nella palazzina di Corso Francia

Per quanto riguarda l’incendio divampato sabato sera nella palazzina che si trova nella zona di Corso Francia, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22, in una palazzina in via Fedele Lampertico. Devastati tre appartamenti, ma, come abbiamo già accennato, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto ovviamente sono subito sopraggiunti i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno indagare sulla causa del rogo che al momento è ancora ignota. Un video delle fiamme è stato diffuso dall’ansa.

Roma, l’incendio nella palazzina in zona Eur

Fiamme nella notte anche in un palazzo di 7 piani in via Elio Vittorini, in zona Eur, a Roma. Anche in questo caso fortunatamente non si registrano feriti e la causa al momento non è stata precisata anche se tra le ipotesi figura quella del corto circuito di una stufa. A causa dell’incendio 40 persone sono state evacuate, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del Commissariato Colombo.

Sembra che tutti i condomini sono poi rientrati nelle proprie abitazioni a parte tranne i proprietari dell’appartamento da cui le fiamme sarebbero partite e quelli al piano di sopra.

(Immagini di repertorio)