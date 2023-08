Roma, 19 ago. (askanews) – Ombrellini per ripararsi dal sole, bottigliette d’acqua e via a scoprire le meraviglie della Città Eterna. Nonostante le ondate di calore a Roma e in altre città italiane in questo weekend, per l’arrivo dell’anticiclone Nerone, con temperature di 38-40 gradi al Centro-Nord, i turisti non si scoraggiano e si mettono in fila per visitare il Colosseo e altri monumenti.