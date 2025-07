Weekend di maltempo in Lombardia: gli effetti drammatici e le previsioni

Non crederai mai a quanto è accaduto questo weekend in Lombardia! Un’ondata di maltempo ha devastato il Nord Italia, causando una tragedia che ha colpito una comunità intera. Una donna di 63 anni ha perso la vita a causa della caduta di un albero, mentre altri due sono stati trasportati in ospedale.

Gli eventi si sono susseguiti con una rapidità scioccante, portando allerta e panico tra la popolazione. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le previsioni per i prossimi giorni.

Una tragedia nel cuore del maltempo

Il maltempo ha colpito duramente la zona dell’Alto Milanese, in particolare a Robecchetto, dove un grosso albero abbattuto dalla tempesta ha causato la morte di una donna. Questo episodio tragico non è stato un caso isolato: altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, sono stati feriti e trasportati in ospedale in codice giallo. La situazione è stata così grave che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha lanciato un appello sui social ai cittadini, invitandoli alla massima prudenza. Mentre il Seveso è sotto controllo, allagamenti e danni sono stati registrati in diverse zone. Ma non finisce qui! In serata, un fulmine ha colpito un treno Italo sulla linea Milano-Bologna, provocando ritardi fino a un’ora e creando il panico tra i passeggeri. E in un parco, un albero è caduto senza causare danni gravi, ma la paura ha serpeggiato tra i visitatori. La Protezione Civile ha emesso allerta gialla per diverse regioni, ma la preoccupazione non si limita solo alla Lombardia.

Il maltempo colpisce in tutta Italia

Il weekend è iniziato con un’allerta arancione in Lombardia e Veneto, e il bollettino della Protezione Civile ha messo in guardia anche altre regioni come il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. In Toscana, i fulmini hanno illuminato il cielo, mentre un nubifragio ha colpito San Gimignano, portando a registrare 27.000 fulmini in sole 12 ore! Immagina la scena! La situazione è stata critica anche a Firenze, dove alberi sono caduti su auto parcheggiate, creando danni e disagi. La causa di tutto questo caos? Un ciclone tra le Isole Britanniche e la Scandinavia ha scatenato una serie di eventi meteorologici estremi. Mentre il Nord Italia affronta i danni e le conseguenze, il Sud sembra godere di un clima estivo con temperature che sfiorano i 30 gradi. Ma attenzione: anche se il sole splende, la Protezione Civile avverte che i temporali potrebbero colpire l’Appennino fino a martedì!

Previsioni e avvertimenti per i prossimi giorni

Con l’alta pressione in arrivo, le temperature massime torneranno a stabilizzarsi intorno ai 28-30 gradi, ma non sarà tutto rose e fiori. Il Nord, pur godendo di un clima più fresco, deve stare all’erta per la formazione di “supercelle”, che possono generare tempeste violente. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, l’aumento della temperatura atmosferica favorisce la formazione di questi fenomeni estremi, alimentati dall’umidità presente nell’aria.

Per lunedì, l’allerta gialla per temporali è stata prolungata, e si prevedono mareggiate e temporali intensi in Veneto. La situazione migliorerà solo nel pomeriggio, ma la serata potrebbe riservare nuove sorprese, con piogge e grandinate in arrivo. Al contrario, nel Sud Italia, il caldo si fa sentire, con ordinanze che vietano la circolazione di veicoli a trazione animale a Palermo, e allerta incendi in Puglia per il rischio di roghi.

In conclusione, questo weekend di maltempo ha segnato una svolta drammatica per molte persone e comunità. Rimani aggiornato e preparati, perché le previsioni meteo potrebbero riservare ulteriori sorprese!