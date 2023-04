wefox sceglie Nicholas Walker come nuovo Chief HR Officer per continuare ad attrarre talenti

wefox sceglie Nicholas Walker come nuovo Chief HR Officer per continuare ad a...

(Adnkronos) – Milano, 18 aprile 2023. wefox, l’insurtech numero uno al mondo, ha scelto come nuovo Chief HR Officer Nicholas Walker, professionista delle risorse umane con oltre 25 anni di esperienze internazionali in aziende dei settori tech, fintech e business.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di wefox in una fase importante per consolidare il successo dell’azienda” – commenta Nicholas Walker – “Non vedo l’ora di lavorare con un team di talenti altamente motivati e contribuire alla crescita internazionale del gruppo, facendo passi significativi verso una maggiore redditività”.

“Con Nicholas come nostro nuovo Chief HR Officer, non solo il nostro team di leadership crescerà in esperienza e talento, ma continueremo a mettere le persone e la cultura aziendale al centro di tutto ciò che facciamo” – ha aggiunto Julian Teicke, CEO e fondatore di wefox – La sua expertise internazionale ci aiuterà a realizzare le nostre ambizioni strategiche”.

A luglio dello scorso anno, wefox ha chiuso con successo un round di finanziamento di serie D di 400 milioni di dollari, ottenendo una valutazione post-money di 4,5 miliardi di dollari.