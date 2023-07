Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - "Il caffè sì, ma la marmellata no. Lo zucchero sì, ma il sale no. Il pesce fresco sì, ma quello surgelato no. E niente farmaci: se tuo figlio ha la febbre, la Tachipirina te la paghi tu. I dettagli che stanno venendo fuori su questa ...

Roma, 13 lug. – (Adnkronos) – "Il caffè sì, ma la marmellata no. Lo zucchero sì, ma il sale no. Il pesce fresco sì, ma quello surgelato no. E niente farmaci: se tuo figlio ha la febbre, la Tachipirina te la paghi tu. I dettagli che stanno venendo fuori su questa 'social card' sono da mettersi le mani nei capelli. In una fase di caro bollette, mutui alle stelle, inflazione alta e stipendi bassi, il governo prima fa cassa sui poveri tagliando ovunque, poi tira fuori questa card per lavarsi la coscienza e poter dire in un video che si occupa dei fragili. Negli stessi giorni il centrodestra reintroduce i vitalizi per gli ex senatori che il Movimento 5 Stelle aveva eliminato: sui poveri idee scarse e confuse, ma sui privilegi dei politici idee chiarissime". Così la deputata del M5S Chiara Appendino su Facebook.