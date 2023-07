Welfare: Bonelli, 'carta acquisti di Meloni palliativo'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "La presidente Meloni annuncia una carta per le famiglie indigenti ma si rende conto che il costo più grande, per le famiglie italiane, è rappresentato dalle bollette? Per la carta investe 500 milioni dello Stato che sarebbero stati una minima parte dei...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "La presidente Meloni annuncia una carta per le famiglie indigenti ma si rende conto che il costo più grande, per le famiglie italiane, è rappresentato dalle bollette? Per la carta investe 500 milioni dello Stato che sarebbero stati una minima parte dei 40 miliardi degli extraprofitti delle grandi compagnie energetiche che il governo Meloni non ha toccato. È stato un grave errore che ha portato su l’inflazione mentre portava giù il potere d’acquisto delle famiglie, sempre più sull’orlo della povertà. Come se non bastasse, il ministro Pichetto Fratin ha addirittura dichiarato di voler eliminare la già insufficiente tassa sugli extraprofitti varata dal precedente governo Draghi". Lo ha dichiarato, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

"In tutto questo, il governo, impegnato con gli scandali interni – ha proseguito – rischia di far saltare il Pnrr e di non affrontare le vere cause della crisi economica". "La proposta della carta acquisti per le famiglie è solo un palliativo temporaneo che non possiamo accettare. Non si può più continuare a fare i deboli con i forti e i forti con i deboli", ha concluso Bonelli.