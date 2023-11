Welfare, Bordignon (Forum ass. familiari): "Famiglia in difficoltà ha bisogno di prospettiva"

Roma, 30 nov. (Labitalia) - "Le famiglie si trovano di fronte a un contesto che non aiuta. Viviamo più a lungo ma non liberi da patologie. Ci sono zone che stanno vivendo il fenomeno dello spopolamento e la famiglia in questo quadro è in difficoltà". A dirlo Adriano Bo...

Roma, 30 nov. (Labitalia) – "Le famiglie si trovano di fronte a un contesto che non aiuta. Viviamo più a lungo ma non liberi da patologie. Ci sono zone che stanno vivendo il fenomeno dello spopolamento e la famiglia in questo quadro è in difficoltà". A dirlo Adriano Bordignon, presidente Forum delle associazioni familiari, intervenendo al panel 'Famiglia e parità. Sostegno al reddito e politiche di genere' che si è svolto oggi in occasione della due giorni di 'Valore pubblico valore Inps' che si è aperta oggi nella direzione generale dell'istituto in via Ciro il Grande a Roma.

Le celebrazioni del 125 anniversario dell'Inps si chiudono con un'iniziativa di due giorni per approfondire temi e percorso dell'Inps nella generazione di benessere sociale, partendo dai valori identitari per progettare il cambiamento.

"Le famiglie italiane – sottolinea – si sono abituate a vivere oggi domani e al massimo dopodomani. Chiediamo politiche generose, universali e strutturali. Le famiglie sono in difficoltà e hanno bisogno di prospettiva e l'assegno unico universale può fare molto, anche se abbiamo dei dubbi. I costi di mantenimento dei figli sono 125 mila euro per under 18 e dai 18 crescono in modo significativo tra libri e università".