Welfare: Caiata (Fdi), 'governo non lascia indietro'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "La Card spesa per le famiglie è la misura di quanto il governo Meloni ha a cuore le fasce più deboli e non vuole lasciare indietro nessuno", così dichiara in una nota Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d'Italia, presidente dell'InCE e sottosegretario della commissione Affari esteri di Montecitorio. "La card così disposta dal governo – prosegue – contro il caro carrello della spesa sarà rivolta a nuclei con almeno tre componenti e Isee fino a 15.000 euro, la cui diffusione sarà possibile grazie una mirata campagna di comunicazione in maniera tale che tutti i cittadini possano venirne a conoscenza nel più breve tempo possibile".

"Una misura non solo di buon senso, ma che guarda a quelle fasce della società più colpite dalle conseguenze economiche causate in primis dal caro energia, ma anche dagli ulteriori fattori sistemici che ogni giorno che passa rendono la vita sempre più difficile per queste famiglie. Il governo Meloni guarda alle famiglie e nelle disponibilità del bilancio dello Stato, grazie a questa card, sta facendo il possibile per non fargli mancare mai il suo sostegno", conclude Caiata.