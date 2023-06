Welfare, Cavallaro (Cisal): "In materia contrattuale si potrebbe fare ancora di più"

Welfare, Cavallaro (Cisal): "In materia contrattuale si potrebbe fare an...

Welfare, Cavallaro (Cisal): "In materia contrattuale si potrebbe fare an...

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "In materia di welfare contrattuale si potrebbe fare ancora di più". A dirlo Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'...

Bologna, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "In materia di welfare contrattuale si potrebbe fare ancora di più". A dirlo Francesco Cavallaro, segretario generale Cisal, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. "Per noi fare di più – spiega – significa semplificare le norme di welfare aziendale, uniformare i trattamenti fiscali e contrattuali. Non a caso, stiamo insistendo sull'innalzamento del livello delle agevolazioni fiscali".