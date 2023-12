Welfare, Fazzari (Fater): "In azienda abbiamo pianificato incontri davanti a un caffè"

Roma, 14 dic. (Labitalia) - "Per ampliare le politiche di welfare in Fater abbiamo stravolto le agende e abbiamo pianificato gli incontri con i nostri dipendenti davanti un caffè. Ogni persona in Fater può scegliere come coniugare la vita professionale con quella personale, anche ...

Roma, 14 dic. (Labitalia) – "Per ampliare le politiche di welfare in Fater abbiamo stravolto le agende e abbiamo pianificato gli incontri con i nostri dipendenti davanti un caffè. Ogni persona in Fater può scegliere come coniugare la vita professionale con quella personale, anche portando gli amici a 4 zampe sul posto di lavoro". A dirlo Antonio Fazzari, general manager Fater, intervenendo al Palazzo dell'Informazione a Roma 'Lavoro e welfare a misura di famiglia', l’evento organizzato per il progetto Demografica dall'Adnkronos.

"Da due anni – ha ricordato – abbiamo esteso il congedo parentale a 3 mesi e abbiamo il 100% dei papà di Fater che ha aderito all'iniziativa. Le persone sono pronte. Non possiamo parlare di welfare se non parliamo di sicurezza: gli infortuni sono una piaga sociale e il benessere parte proprio dalla sicurezza e da quello che facciamo. Abbiamo investito 70mila ore di training sulla sicurezza con un linguaggio più fresco avendo un incremento delle adesioni. E con un programma ad hoc abbiamo invitato i dipendenti a portare ai corsi i familiari".