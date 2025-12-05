Welfare: nasce "OB Italia Salute"

Roma, 5 dic. – Nasce OB Italia, il nuovo fondo nazionale di assistenza socio-sanitaria integrativa promosso da AIFOS, Assoesercenti, Confimpreseitalia, ITALPMI, UCI, UNCI, Valitalia PMI, Federforma e Fesica Confsal, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per lavoratori, famiglie e cittadini.

Il modello bilaterale adottato dal Fondo vuole garantire un ventaglio di interventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al benessere complessivo delle persone, con particolare attenzione ai bisogni emergenti della popolazione e al miglioramento della qualità della vita.

A guidare il Fondo sarà Guido D’Amico, Presidente di Confimpreseitalia, che sottolinea come oggi sia fondamentale promuovere strumenti capaci di dare ai cittadini supporti concreti e accessibili. D’Amico sarà affiancato da Sandro Vestita, Vice Presidente, ed Alfredo Mancini, Segretario Amministrativo.

Tra le prestazioni previste figurano sostegni economici in caso di ricoveri, percorsi di prevenzione mirati, check-up periodici, assistenza psicologica, servizi di supporto personalizzati e una rete di prestazioni che permette ai cittadini di accedere facilmente a cure, consulenze e programmi dedicati al benessere fisico e mentale compresa l’assistenza odontoiatrica. L’idea è costruire un sistema che accompagni le persone nelle diverse fasi della vita, facilitando l’accesso ai servizi essenziali e favorendo una maggiore cultura della prevenzione.

Per i promotori, OB Italia rappresenta “un tassello importante nel panorama del welfare italiano”. Il Fondo è destinato ai dipendenti delle aziende aderenti ed alle stesse ma sarà accessibile anche ai cittadini che vorranno associarsi privatamente. Si stima che, già da subito, circa un milione di persone saranno potenziali destinatari dei servizi e delle prestazioni offerte. Attivata la pagina ufficiale dedicata, che fornirà aggiornamenti su servizi, requisiti e opportunità.