Welfare, Tufarelli (Cnel): "Proposta Aepi molto interessante, mette al centro persona"

Roma, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "E' una proposta molto interessante perchè mette al centro la persona. Siamo all'ennesima rivoluzione industriale e va affrontata. E va fatta con strumenti che possono essere straordinari ma che poi devono diventare strutturali. Mettere al centro la persone è fondamentale e lo è soprattutto in questa situazione. E poi fare proposte che non impattino sul bilancio dello Stato è assolutamente auspicabile. Bene intervenire chirurgicamente sulle norme per offrire soluzioni praticabili". Lo ha detto, riferendosi alla proposta di legge di Aepi sul welfare aziendale, Francesco Tufarelli, segretario generale del Cnel, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' promosso da Aepi a Palazzo Wedekind a Roma.