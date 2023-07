Welfare: Urzi (Fdi), 'governo combatte inflazione ed è dalla parte dei più deboli'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Combattere l'inflazione garantendo un sostegno concreto alle fasce più deboli: questo è l'obiettivo di "Dedicata a te", la carta per l'acquisto di beni di prima necessità presentata oggi a Roma su iniziativa del ministro della Sovranità Alimentare, Lollobrigida. Siamo consapevoli delle difficoltà che vivono migliaia di italiani e per tale ragione saranno erogati 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari a un milione e 300mila famiglie. La misura è rivolta alle persone con Isee fino a 15mila euro. Si tratta di un'ulteriore conferma della volontà di questo governo di non lasciare nessuno indietro". Lo dice in una nota Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera. "Alle chiacchiere delle opposizioni rispondiamo, come sempre, con i fatti", conclude Urzì.