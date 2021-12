Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Non avevi bisogno delle quote rosa e forse ti faceva ridere questa forma di garanzia al femminile. Quando arrivavi erano gli uomini a dover temere di essere discriminati per la tua energia, il tuo talento e la tua intelligenza.

Sei stata una forza della natura, una forza del cinema e… la nostra forza. Mancherai a tutti quanti". E' il saluto degli autori dell'Anac a Lina Wermuller, scomparsa stamattina a Roma all'età di 93 anni.